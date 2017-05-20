В НАБУ отрицают задержание своего сотрудника на взятке

20.05.2017, 17:46

В Национальном антикоррупционном бюро отрицают заявление Генпрокуратуры о задержании сотрудника НАБУ.

В НАБУ заявляют, что СБУ и прокуратура не проводила задержание кого-либо из сотрудников ведомства. Кроме этого, "задержанный" уволился из бюро в конце февраля 2017 года.

Об этом сказано на странице ведомства в Facebook. "Ни один из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро пока не задержан", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что "информация, распространенная пресс-секретарем Луценко, является ошибочной", а также призывают сотрудников ГПУ проверять информацию перед публичными заявлениями.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что 19 мая работники прокуратуры Сумской области задержали сотрудника НАБУ во время получения взятки в размере $150 тысяч. Об этом сообщает Сегодня.ua.