В Минсоцполитики рассказали, как будут расти пенсии после реформы

20.05.2017, 17:48

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил об изменении механизма индексации пенсий, что предусмотрено проектом пенсионной реформы.

"В случае принятия парламентом проекта пенсионной реформы уже с октября месяца состоится осовременивание пенсий, то есть увеличение их размера согласно действующих экономических показателей. В дальнейшем будет запущен механизм постоянной индексации пенсий", - заявил заместитель главы Минсоцполитики.

По его словам, этот шаг позволит перевести процесс повышения пенсий в автоматический режим, что сделает невозможным повторение ситуации, при которой те, кто вышел на пенсию позже, будут иметь лучшие условия чем те, кто стал пенсионером раньше.

Шамбир пояснил, что ранее законодательством был предусмотрен механизм индексации пенсий, но при условии наличия средств, что позволяло этого не делать.

"Отныне пенсии будут расти постоянно и не меньше, чем на сумму 50 процентов средней зарплаты и 50 процентов от показателя инфляции. Подчеркиваю - не меньше этого показателя, а, при условии наличия дополнительных средств, даже больше", - резюмировал он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" 19 мая презентовало проект пенсионной реформы. По словам главы правительства, минимальная пенсия 3 или 5 тыс. грн в Украине пока невозможна. Об этом сообщает УНИАН.