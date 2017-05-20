Порошенко: безвиз с ЕС - окончательный разрыв Украины с советской империей

20.05.2017, 17:49

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что предоставление безвизового режима со стороны Европейского Союза имеет историческое значение для Украины и является окончательным отходом Киева от постсоветского прошлого.

Об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в резиденции федерального правительства Германии - замка Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург).

"На этой неделе у нас состоялось чрезвычайно важное событие - торжественное подписания 17 мая соглашения о безвизовом режиме (для граждан Украины со стороны ЕС), и хотел бы поблагодарить госпожу канцлеру и всем лидерам стран Евросоюза за те чрезвычайно важные усилия для возможности этого решения. Оно имеет историческое значение для Украины. Это есть окончательный выход из советской империи, возвращение Украины в семью европейских народов и признание тех реформ, тех кардинальных изменений, которые произошли в нашей стране за последние три года", - подчеркнул он.

17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.

Законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим для украинцев вступит в силу. Об этом сообщает УНИАН.