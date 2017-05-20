Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам

20.05.2017, 17:56

Украина в общей сложности запретила въезд на территорию страны около 40 российским певцам и актерам, посещавшим аннексированный Крым. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", - подчеркнул Назаренко.

По его словам, запрет наложен на три года, а в список входят Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Михаил Шуфутинский и певица Бьянка (Татьяна Липницкая) и другие. По информации сайта "Миротворец", эти граждане РФ посещали Крым, въезжая на полустров с территории России, а значит они лишены права посещать Украину .

"Посещение оккупированной Россией АР Крым легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты Каланчак, Чаплынка и Чонгар в Херсонской области", - говорится на сайте "Миротворец". Об этом сообщает Deutsche Welle.