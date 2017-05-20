Порошенко ожидает, что предстоящий саммит G7 продемонстрирует единство цивилизованного мира в поддержке Украины

20.05.2017, 18:05

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что предстоящий саммит стран "Большой семерки" продемонстрирует единство цивилизованного мира в поддержке Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс- конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшейся в резиденции федерального правительства Германии - замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург).

"Очень важно, что эта встреча проходит накануне саммита стран "Большой семерки", и мы очень рассчитываем, что и сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что вопрос Украины держится высоко на повестке дня", - добавил он.

Следующий саммит "Большой семерки", на котором будет председательствовать Италия, пройдет в Таормине 26-27 мая. Об этом сообщает УНИАН.