20.05.2017, 18:10

Вечером пятницы, 19 мая, жители южных районов Одесской области ощутили землетрясение.

Геодезисты международной организации "EMSC-CSEM" сообщают, что эпицентр подземных сдвигов расположен в Румынии. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания силой 4,5.

Согласно данным "EMSC-CSEM", очаг землетрясения находился в 157 километрах от Бухареста. Подземный толчок ощущался в Румынии, Молдове, а также на территории южных районов Одесской области.

Как отмечают специалисты, уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является наиболее сейсмоопасным в Румынии. Об этом сообщает "Обозреватель".