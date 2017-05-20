Пикет под имением Порошенко в Козине

20.05.2017, 18:15

Представители националистических организаций устроили пикет под стенами поместья президента Петра Порошенко в Козине Киевской области.

Участники автопробега передали на имя президента Украины письмо с требованием подписать закон об амнистии участников АТО.

Автопробег стартовал с Контрактовой площади и завершился у дома Петра Порошенко в Козине. Всего в нем участвует около 80 автомобилей и 200 человек.

Сейчас имение усиленно охраняют правоохранители. Наряд полиции дежурит перед воротами, а по периметру забора стоят около 50 сотрудников Нацгвардии. Также у дома дежурят кинологи с собаками.

Сегодня Петр Порошенко находится с однодневным визитом в Германии, где проводит переговоры с Ангелой Меркель относительно ситуации на Донбассе. Об этом сообщают "ICTV Факты".