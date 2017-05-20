Агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг Киева

20.05.2017, 18:18

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне B- со "стабильным" прогнозом.

Аналитики S&P отмечают, что после реструктуризации у Киева нет коммерческих долгов. Теперь долг столицы состоит из межправительственных обязательств перед центральным правительством.

Денежные резервы города останутся высокими, прогнозирует Standard & Poor's.

Ранее S&P подтвердил долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B- /B. Прогноз по долгосрочным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "стабильный". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.