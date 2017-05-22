Безвиз со странами Шенгена полноценно заработает после полуночи 12 июня

22.05.2017, 15:27

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль уточнила, что безвизовый режим для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней полноценно заработает после полуночи 12 июня.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook."Решение опубликовано. Вступления в силу 11 июня 2017 года. Безвиз - в 00:01 12 июня 2017", - отметила Зеркаль.

В Официальном журнале Европейского Союза сегодня, 22 мая, обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины через 20 дней вводится безвизовый режим. Об этом сообщает УНИАН.