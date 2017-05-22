Премьер-министр обратился в Генпрокуратуру и НАБУ с призывом недопущения искусственного банкротства Одесского припортового завода

22.05.2017, 15:37

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил письма в Генеральную прокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро с призывом провести соответствующие расследования, защитить интересы государства и не допустить искусственного банкротства Публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" - одного из крупнейших предприятий химической отрасли страны.

В своих обращениях глава правительства напомнил, что решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года признан долг ОПЗ перед группой компаний "Ostchem" в общем размере 251 235 154,59 долл., учитывая штрафные санкции. Южный городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство представителей "Ostchem" о взыскании долга, и все попытки обжаловать это решение не дали результата.

"В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом подготавливается к представлению в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба, - говорится в письме Владимира Гройсмана к Генеральному прокурору Украины Юрия Луценко. - С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий прошу Вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело".

Обращаясь к руководителю НАБУ Артему Сытнику, Премьер-министр призвал провести специальное расследование деятельности должностных лиц с целью выявления фактов нарушения интересов государства. "Учитывая стратегическое значение предприятия для экономики и безопасности государства, прошу Вас рассмотреть возможность проведения расследования деятельности должностных лиц с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведения до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий", - говорится в обращении Главы Правительства к руководителю НАБУ.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.