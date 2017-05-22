Гройсман: Правительство настроено на плодотворную работу, приоритет - пенсионная реформа

22.05.2017, 15:38

Кабинет Министров Украины настроен на реализацию масштабных планов, приоритетом которых является проведение уже представленной на обсуждение общественности пенсионной реформы.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своей поездки в Винницу, где сегодня, 20 мая, проходит юбилейный, 10-й День Европы.

"Правительство работает, у нас очень много планов. В приоритете - проведение пенсионной реформы. Я очень хотел бы ее реализовать, поскольку после одобрения предложенных решений в Парламенте уже в октябре сможем поднять пенсию для 5,6 млн пенсионеров и сделать эту индексацию автоматической, - сказал Глава Правительства. - Хотел бы, чтобы до середины июля мы могли принять проект реформы. Пенсионеры этого ждут".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.