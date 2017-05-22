Гройсман: Повышение пенсий не изменит планов Правительства по продлению программы субсидий

22.05.2017, 15:42

Повышение пенсий, которое станет возможным с октября текущего года в случае принятия Верховной Радой правительственного проекта пенсионной реформы, не повлияет на выполнение программы предоставления субсидий за жилищно- коммунальные услуги и приобретение топлива.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своей поездки в Винницу, где сегодня, 20 мая, проходит юбилейный, 10-й День Европы.

"Что касается социальной защиты, в частности субсидий, то у государства есть все инструменты, чтобы это обеспечить на высоком уровне. Мы это обещали и сделали в прошлом отопительном сезоне, мы это (предоставление субсидий) сделаем и в следующем отопительном сезоне. Государство будет заботиться о тех, кому нужна поддержка", - сказал Глава Правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.