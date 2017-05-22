ГСЧС: В четырех областях Украины ожидаются заморозки

22.05.2017, 16:00

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях в ночь на 23 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.Согласно сообщению, ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки от 0°C до - 2°C.

23 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8°C - +10°C градусов, днем +20°C - +22°C.

Ранее сообщалось, что во Львове во второй половине дня воскресенья 21 мая выпало 30% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.