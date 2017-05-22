Евросоюз определился с датой начала безвизового режима с Украиной

22.05.2017, 16:03

Украина вычеркнута из списка стран, граждане которых для пересечения границы Евросоюза должны иметь визу. Об этом речь идет в сегодняшней публикации официального вестника ЕС, который приводит текст закона, разрешающего безвизовый режим для украинцев с 11 июня.

"Украина выполнила все требования плана действий по либерализации визового режима... и, следовательно, соответствует критериям для освобождения ее граждан от визовых требований при поездках на территорию государств-членов (ЕС)", - говорится в документе.

Через 20 дней (считая от сегодняшнего дня) украинцы смогут ездить в Евросоюз без печатей в паспортах.

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER).

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.