Сюмар: Никто не будет озвучивать по-новому "Бриллиантовую руку"

22.05.2017, 16:05

Проект закона о 75% квоте на украинский язык на телевидении возвращает норму, которая действовала, пока не приняли языковый "закон Колесниченко- Кивалова".

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар на заседании согласительного совета.

"Законопроект возвращает историческую справедливость. До принятия "закона Колесниченко-Кивалова" в 2012 году действовала норма о 75% украинского языка на телевидении. Все ее выполняли и не было никаких проблем. За последние пять лет произошел фантастический откат. На некоторых каналах сохранилось только 12% украинского языка", - сказала она.

Сюмар подчеркнула, что одна из ключевых новаций - украинская озвучка фильмов и сериалов. При этом старые советские фильмы будут демонстрироваться с украинскими субтитрами.

"Никто не будет переводить и озвучивать по-новой "Бриллиантовую руку". Никаких резких движений на телевидении не будет", - пояснила она.

Проект изменений в некоторые законы по поводу языка аудиовизуальных СМИ No5313 депутаты планируют рассмотреть завтра, 23 мая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.