Укрпочта запустила денежные переводы с доставкой на дом

22.05.2017, 16:16

Укрпочта запустила перевод средств с банковской карты с доставкой наличных получателю.

Как сообщает пресс-служба компании, перечислить средства можно воспользовавшись адресным переводом (домой) или срочным переводом (на автоматизированное отделения). Опция доставки на дом доступна для любого населенного пункта Украины. Средства доставят в течение двух рабочих дней отделения связи (для адресного перевода) или в течение 15 минут - для срочного перевода, с получением средств в отделении.

Перевод средств осуществляется со всех платежных карт Visa и MasterCard любых банков Украины. Максимальная сумма одного перевода составляет 14999 грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.