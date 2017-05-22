МИД прорабатывает отмену визового режима с Гибралтаром

22.05.2017, 16:27

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает с Гибралтаром вопрос отмены визового режима. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"МИД прорабатывает с гибралтарским стороной вопрос об отмене визового режима поездок граждан Украины в Гибралтар ввиду соответствующего решения ЕС", - заявили в МИД.

В ведомстве напомнили, что сейчас украинцы путешествуют в Гибралтар на основании виз, которые оформляются в посольствах Великобритании.

В МИД отметили, что от оформления визы освобождаются граждане Украины, въезжающие в Гибралтар для однодневной экскурсии, организованной в рамках приобретенной у туристического оператора Гибралтара туристической путевки.

Не нужно оформлять визы гражданам, которые являются пассажирами круизного судна или имеют многоразовую британскую визу сроком действия более шести месяцев или разрешение на проживание в Великобритании сроком действия свыше 12 месяцев.

От оформления визы также освобождаются украинцы, имеющие разрешение на воссоединение семьи, выданное на территории стран ЕС.

Уже с 11 июня украинцы, оформившие биометрические паспорта, смогут без виз въезжать в Евросоюз и страны Шенгенской зоны вне территории ЕС.

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER).

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.