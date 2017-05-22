Украина адаптирует вагоны под европейскую ж/д колею

22.05.2017, 16:30

На состоявшемся заседании украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта обсуждался вопрос о изменения ширины железнодорожной колеи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Украинская сторона выразила заинтересованность в привлечении опыта специалистов железнодорожной отрасли Франции по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры Украины, строительства нового подвижного состава в том числе с применением системы изменения ширины колеи для подвижного состава.

Французская сторона заявила, что рассмотрит возможность экспертно- консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця ввела временное ограничение грузоперевозок для попавших под санкции российских компаний. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.