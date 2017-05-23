Укрзализныця запустит поезд Львов - Краков

23.05.2017, 18:10

С 1 августа Укрзализныця планирует запустить поезд Львов - Краков. Об этом заявил председатель правления компаниии Войцех Балчун, сообщает пресс- служба Укрзализныци.

"Работаем над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом. Возможно, примем предложение польских коллег и реализуем проект с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000. Сейчас изучаем варианты", - заявил Балчун.

Кроме того, Балчун сегодня представил коллективу регионального филиала Львовская железная дорога нового директора - Ивана Груника.

Ранее сообщалось, что Украина намерена адаптировать вагоны под европейскую железнодорожную колею, получив под этот проект техническую помощь Евросоюза. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.