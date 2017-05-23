Представители Украины в ТКГ отметили затягивание и блокирование Россией минского процесса

23.05.2017, 18:38

Представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) отмечают затягивание и блокирование Россией минского процесса.

Об этом они сказали во время круглого стола на тему "Сравнительный международный опыт мирных процессов и факторы, способствующие эффективному урегулированию и развитию примирения среди гражданского населения".

Так, посол Украины, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Александр Моцик отметил, что минский процесс продвигается сложно.

"Сложно по одной причине - нынешняя российская власть не хочет видеть Украину независимым демократическим государством. Скорее, хочет видеть территорию полностью контролируемой Россией и использовать, конечно, эту территорию в своих геополитических целях", - сказал он.

Именно поэтому, добавил Моцик, "мы имеем оккупацию Крыма, мы имеем оккупацию Донбасса, и мы имеем продолжение этой гибридной войны".

"Конечно, нынешние российские власти, Путин будут продолжать свою линию. Трудно сказать, что ситуация изменится завтра или послезавтра", - считает участник группы.

По мнению Моцика, сложность в продвижении минского процесса заключается в "нежелании России такого урегулирования, которое привело бы к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины на всей своей территории".

В свою очередь, представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук также отметил, что "в течение последних трех-четырех раундов (переговоров) очень четко проявилась позиция России по затягиванию и блокированию всего процесса (я беру свою группу по безопасности)".

"Очень хорошо видно, что пауза, которая является такой непростой для Путина, с Соединенными Штатами заполняется полным блокированием практически переговорного процесса по группе безопасности", - сказал Марчук. Об этом сообщает УНИАН.