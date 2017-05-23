Рева: Увеличение пенсий не приведет к росту инфляции

23.05.2017, 18:47

Запланированный на октябрь в соответствии с пенсионной реформой рост пенсий не повлечет за собой роста инфляции. Об этом сообщила пресс-служба министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

"Повышение пенсий будет происходить не благодаря инфляционным деньгам, а за счет дополнительных поступлений средств из экономики, поэтому ни о какой инфляции речь идти не может", - цитируются в сообщении слова Ревы.

По словам министра, правительству удалось избежать роста инфляции благодаря продуманным шагам, которые были сделаны в прошлом году и стали подготовкой для проведения пенсионной реформы.

"Именно поэтому сначала была ликвидирована привязка минимальной зарплаты к прожиточному минимуму, и уже после того поднят размер зарплат, что обеспечило необходимый ресурс для повышения социальных выплат и позволило прогнозировать перерасчет пенсий", - пояснил Рева.

Чиновник также акцентировал внимание на активной детенизации экономики после увеличения размера минимальных зарплат и проведения изменений в трудовом законодательстве.

"За 4 месяца с начала года заработная плата в Украине выросла на 37%, на 45% выросли доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц, а по состоянию на 1 мая Пенсионный фонд получил сверх плана 7,9 миллиарда гривень, что позволяет ожидать поступления необходимой суммы для повышения пенсий. Это значит, что не нужно дотировать рост пенсий из бюджета - это будут собственные поступления Пенсионного фонда", - резюмировал министр.

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев на сумму от 200 до 1000 гривень, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает УНИАН.