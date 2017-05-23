Рада отклонила законопроект относительно уголовных проступков

23.05.2017, 18:58

Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения института уголовных проступков" (No2897).

За принятие проекта закона в первом чтении и за направление его на доработку в профильный комитет поддержали менее 226 депутатов.

Законопроектом предусматривалось введение института уголовных проступков, а также разграничение уголовных правонарушений в зависимости от степени тяжести и от правовых последствий их совершения и формы вины.

Также предполагалось ограничить сферу применения наказаний, связанных с лишением свободы. Об этом сообщает УНИАН.