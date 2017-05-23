Общественный совет при НАПК намерен проверить декларации четырех нардепов

23.05.2017, 19:02

Общественный совет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции запросил информацию о полной проверке электронных деклараций Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея, Андрея Лозового, Сергея Мищенко для уточнения статуса проведения проверок соответствующими подразделениями НАПК, передает пресс-служба НАПК.

"Члены Общественного совета решили тщательно изучить декларации депутатов Верховной Рады Украины, в которых якобы усматриваются признаки незаконного обогащения, а именно: Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея, Андрея Лозового, Сергея Мищенко", - сказано в сообщении. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".