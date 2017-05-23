В Киеве с 15 июля повысят стоимость проезда в метро

23.05.2017, 19:07

Киевская горадминистрация предлагает поднять стоимость проезда в метро до 5 гривен, а в наземном транспорте до 4 гривен. Изменения могут вступить в силу 15 июля.

Как сообщается, 24 мая, состоится брифинг, на котором презентуют проект распоряжение о смене тарифов.

Анонс брифинга опубликован на сайте столичной мэрии, как и проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения". В тексте документа говорится, что решение вступит в силу 15 июля. Указано, что стоимость одной поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривны, а метрополитене - 5 гривен.

Также предлагается установить стоимость разового билета на городскую электричку в размере 5 гривен, а стоимость одного разового проездного билета на городскую электричку и трамваи No 4, 5 или автобусы No 59, 60, 61 - в размере 7 гривен. Об этом сообщают Подробности.ua.