Верховная Рада переименовала Мукачево

23.05.2017, 19:18

Верховная Рада переименовала город Мукачеве на Мукачево (в украинском написании). За соответствующее постановление No5188 проголосовали 234 народных депутата, сообщает сайт парламента.

Согласно пояснительной записке, переименование города инициировано его жителями с целью исправления ошибки, допущенной после присоединения территории нынешней Закарпатской области к Украинской ССР.

Название "Мукачеве" стало употребляться с 1947 года.

19 мая 2016 года в рамках декоммунизации Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в город Днепр. За постановление No3864 проголосовали 247 народных депутатов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.