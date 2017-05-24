Матиос: В "Борисполе" при попытке сбежать из страны задержали налоговика

24.05.2017, 16:04

В аэропорту "Борисполь" задержали подозреваемого в коррупции руководителя одной из областных налоговых администраций, который пытался бежать. Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос.

"Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту "Борисполь" задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций", - сказал он.

В 15 регионах Украины происходит масштабная антикоррупционная операция, в рамках которой состоялось более 400 обысков в налоговых органах. Речь идет о схеме хищения более чем 96 миллиардов гривен. Об этом сообщает УНИАН.