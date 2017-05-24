Луценко: Новая прокуратура в среднем ежедневно приносила в госбюджет 142 млн грн

24.05.2017, 16:21

Новая прокуратура за год своей деятельности пополнила украинскую казну на десятки миллиардов гривен, в собственность возвращено более 70 тысяч гектаров земли.

Об этом во время отчета в Верховной Раде сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"Если взять результаты деятельности за год и поделить их на дни, мы можем сказать, что новая прокуратура приносила ежедневно в государственный бюджет 142 млн грн. За год украинский бюджет вернул 52 млрд грн. Ежедневно на протяжении года в государственную собственность возвращалось 200 га земли", - заявил он.

При этом, по словам Луценко, в порядке спецконфискации возвращено 39 млрд грн. Об этом сообщает Сегодня.ua.