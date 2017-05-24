Правительство приняло пакет решений, направленных на открытость проверок бизнеса госорганами

24.05.2017, 16:23

Кабинет министров принял пакет решений о проведении проверок органами государственного надзора и дерегуляции бизнеса, разработанный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ).

Как отметил вице-премьер Степан Кубив, МЭРТ предложила Кабмину ряд инициатив по упрощению открытия и ведения бизнеса, также пакет изменений для уменьшения давления на бизнес. Он отметил, что одна из ключевых вещей - введение публичной интегрированной базы проверок. "Уменьшение количества проверок бизнеса будет от 15% до 30%", - подчеркнул Кубив.

По его словам, планируется разработать критерии определения риска, на основе которых назначать проверку.

Также в МЭРТ обещают привлечь общественность к контролю за контролирующими органами. "У нас есть четкая государственная карта развития и движения современной цифровой экономики", - сказал Кубив.

В свою очередь первый замминистра экономразвития Максим Нефьодов отметил, что в рамках дерегуляции остались только два типа проверок: плановые и внеплановые. По его словам, вместо отмененных нормативных актов предлагаются четкие правила игры.

Нефьодов отметил, что главное из предложений - создание интегрированной автоматизированной системы государственного надзора, что позволит вывести базу данных проверок в онлайн. "Мы реализуем этот портал вместе с офисом BRDO (Better Regulation Delivery Office, - ред.) Сейчас находимся на этапе написания технического задания", - сообщил замминистра. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.