Кабмин решил создать онлайн-портал проверок бизнеса и сократить их количество на 15-30%

24.05.2017, 16:25

Кабинет министров Украины принял очередной пакет дерегуляции, который предусматривает создание интегрированной информационной базы проверок бизнеса и уменьшение их количества на 15-30%.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 24 мая.

"Продолжая реформу дерегуляции и развития предпринимательства, Минэкономразвития представило на рассмотрение Кабинета министров пакет изменений из 9 проектов. Результатом дерегуляционного дня станет либерализация системы государственного контроля, которая позволит сократить количество контактов органов контроля и бизнеса и существенно уменьшит коррупционные риски", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя пакет решений.

По словам Кубива, интегрированная база проверок обеспечит доступ общественности, субъектов хозяйствования, органов государственной власти, органов местного самоуправления к информации о мерах государственного контроля онлайн. Отныне органы государственного контроля обязаны будут не позднее 15 октября вносить сведения о запланированных мероприятий государственного надзора, а 17 октября система будет автоматически обнародовать проект плана комплексных мероприятий госконтроля.

Кроме того, дерегуляционный пакет предусматривает введение единых критериев риск-менеджмента, которые дадут возможность контролирующим органам определять максимально допустимую частоту проверки тех или иных субъектов хозяйствования.

Также пакет решений предоставляет право Минэкономразвития и Государственной регуляторной службе проводить мониторинг соблюдения контролирующими органами норм закона о государственном контроле, предусматривает порядок получения лицензий онлайн, а также предоставляет онлайн-доступ к градостроительной документации.

В пакет решений вошла и подготовленная ранее Стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2020 года.

Процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.

Кабинет министров в рамках предыдущего пакетного решения по дерегуляции 10 марта отменил действие 100 устаревших регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине. Об этом сообщает УНИАН.