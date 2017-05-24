Гройсман: Внедрение изменений позволит вытащить пенсионеров из бедности

24.05.2017, 16:35

Распространение недобросовестной и ложной информации об основных положениях предложенной Правительством Украины пенсионной реформы является откровенным популизмом и сопротивлением тому, чтобы уже с 1 октября текущего года 9 млн украинских пенсионеров получили повышенные пенсии, а Правительство начало процесс уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Об этом в ходе заседания Правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что пенсионные изменения - одни из самых масштабных и системных реформ в стране и содержат норму о постоянном и автоматическом осовременивании пенсий, отмене налогообложения работающих пенсионеров, повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2018 года, обеспечении бездефицитности бюджета Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе.

"Мы категорически не воспринимаем политику прошлых периодов, когда людям давали время от времени "подачки", минимальные надбавки или обещания вернуть сбережения банка Советского Союза", - отметил Премьер-министр. Как только Правительство вышло с инициативой возвращения справедливости в пенсионную систему и повышения пенсий, возвращения уважения к работающему человеку, сразу начали распространяться глупости относительно реформы. "Я подчеркиваю: критика, которая сегодня раздается, является абсолютно ложной и нечестной по отношению к украинским гражданам", - подчеркнул он.

Владимир Гройсман отметил, что Правительство вместе с парламентской коалицией приложит все усилия для того, чтобы провести обновление системы и поднять пенсии украинским пенсионерам - "кто бы ни мешал". "Я ответственно отношусь к предложениям, которые мы вносим, и мы уже доказывали не один раз, если мы обещали, то решение принимаем и доводим до логического завершения, - сказал Премьер-министр. - В октябре мы проведем начисления по новой системе, и в ноябре люди узнают, кто был прав. А я знаю точно, что в ноябре люди полностью почувствуют: то, о чем мы говорили сегодня, стало абсолютной реальностью. Их пенсия будет повышена на постоянной основе, а в саму реформу будут заложены механизмы, которые позволят делать это обновление автоматически и в 2018 г., 2019 г. и в последующие годы".

Он подчеркнул, что людям годами не обновляли пенсии, они обесценивались, а потом политики "играли" на ужасных условиях жизни украинских пенсионеров. "Такого больше не будет. Мы - то Правительство, которое поставит точку в этом вопросе", - резюмировал глава правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.