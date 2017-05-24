В трех областях Украины появятся бетонные дороги

24.05.2017, 16:48

В планах Министерства инфраструктуры - строительство бетонных дорог в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

"Мы давно говорим о цементных дорогах. И моя мечта, как министра, чтобы, по крайней мере, восток и юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Планы 2015-2016 гг. были разрушены нашей реальностью, когда 95% автодорог были уже непригодны для использования. Мы должны их сейчас ремонтировать и восстанавливать до предыдущего состояния... Одновременно, глядя вперед, мы понимаем, что альтернативы бетонным дорогам нет. Из таких дорог, которые мы уже планируем по строительству в бетоне, - это будут дороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской областей. Это будет, по крайней мере, южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу", - сообщил Омелян.

Ранее директор Укрдоринвеста Елена Криворучко заявляла о том, что транспортный коридор Львов-Херсон может получить участки дорог с бетонным покрытием.

Кроме того, Кабинет министров изучает идею о строительстве бетонных дорог в районе украинских портов, где дорожное полотно подвергается ускоренному износу в результате проезда большегрузных машин.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман завил, что Кабинет министров планирует направить 10 млрд грн, полученных от реструктуризации облигаций госзайма на дорожную инфраструктуру страны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.