Премьер-министр передал Нацполиции более 600 новых экоавтомобилей в рамках программы переоснащения правоохранителей

25.05.2017, 15:03

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в торжественной церемонии передачи 635 автомобилей с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции.

Мероприятие состоялось в рамках программы переоснащения правоохранительных органов и прошло при содействии посольства Японии в Украине согласно договоренностям с государственными и коммерческими структурами Японии, закрепленным специальным решением Кабинета Министров Украины. Средства на закупку автомобилей поступили от японских частных компаний по договорам Киотского протокола.

Комментируя событие, Глава Правительства отметил: "Сегодня мы участвуем в хорошем событии - это еще один шаг в техническом оснащении и обеспечении новой украинской полиции. Наша цель заключается в том, чтобы мы защищали закон, украинских граждан, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя в полной безопасности. Это требует вашей выдержки, исключительного служения и качественного обеспечения правоохранительной системы".

Он сказал, что Правительство последовательно реализует шаги, которые позволяют правоохранительной системе иметь все необходимое для достойного выполнения своих обязанностей. "Мы хотим, чтобы у вас была техника и необходимые средства, чтобы вы могли эффективно выполнять свои задачи, свой служебный долг", - отметил Глава Правительства и поблагодарил японских партнеров за поддержку в реализации важной задачи.

"Я бы хотел, чтобы вас уважали и чтобы вы вовремя приходили на помощь тому, кто в ней нуждается. Я бы очень хотел, чтобы в стране царил мир. Мы будем все делать для того, чтобы на улицах украинских сел, поселков, городов были спокойствие и порядок", - заверил Глава Правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.