Повышены размеры должностных окладов работникам органов местного самоуправления

25.05.2017, 15:09

Кабинет Министров Украины внес изменения в приложения 48-55 к своему постановлению от 09.03.2006 г. N 268 "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов".

Как известно, согласно Закону Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015 N 889-VIII были повышены должностные оклады государственных служащих. При этом должностные оклады работников органов местного самоуправления остались без изменений.

С целью повышения размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления, а также обеспечения дифференциации размеров должностных окладов в связи с повышением размера минимальной заработной платы Минсоцполитики и разработало проект соответствующего акта.

С его принятием также нормируются условия оплаты труда сельских и поселковых советов, представляющих интересы объединенных территориальных общин и их исполнительных комитетов, и возобновляется норма о выплате надбавки указанным должностным лицам за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы.

Реализация принятого Правительством на своем заседании решения будет проводиться в пределах расходов, предусмотренных на оплату труда работников органов местного самоуправления.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.