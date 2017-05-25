"Нова почта": ГФС вмешивается в работу, поставки задерживаются

25.05.2017, 15:31

Работники внутренней безопасности Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс- отправлений "Новой почты". Об этом компания сообщила на своей странице Facebook.

"У нас тревожные новости: уже пятый день работники внутренней безопасности ГФС вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на нашей сортировочной станции, куда поступают посылки по международным направлениям", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что сотрудники ГФС осматривают все посылки, фотографируют и снимают на видео прием посылок с авиа, автомобильных рейсов и мешают их обработке, создавая искусственные препятствия.

"Необоснованное вмешательство в нашу работу со стороны ГФС приводит к задержке поставок нашим клиентам и к наложению штрафных санкций со стороны других государственных органов. Поэтому мы просим вас о понимании: мы делаем все возможное, чтобы посылки добрались до адресатов, хоть это и может быть позже оговоренных сроков", - сказано в сообщении.

По данным компании, за четыре месяца этого года "Новая почта Интернешнл" (НПИ) доставила в Украину более 2,2 млн международных отправлений. За отчетный период НПИ уплатил в госбюджет почти 1 млн грн налогов по декларированию товаров физлиц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.