Дело экс-налоговиков: суд отпустил еще двоих фигурантов

25.05.2017, 15:33

Задержанному вчера, 24 мая, генерал-лейтенанту налоговой милиции Станиславу Денисюку суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Размер залога, по словам Матиоса, - 100 млн 320 тыс грн.

Также сегодня, 25 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову в виде личного обязательства. Об этом сообщает 112 Украина.

"Андрея Криволапова, который ранее возглавлял Харьковское управление Государственной налоговой инспекции, его отпустили под личное обязательство, хотя прокуратура просила или два месяца ареста, или 5 млн залога. По данным прокуратуры, в целом государству нанесено убытков на сумму более чем 350 млн грн", - сказал он.

Вчера, 24 мая правоохранители задержали "смотрящего" за всем бизнесом беглого олигарха Сергея Курченко, генерал-лейтенанта Станислава Денисюка.

Ранее суд освободил еще четырех задержанных. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.