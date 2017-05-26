В Окружном админсуде проводят обыски

26.05.2017, 11:46

В помещениях Окружного административного суда Киева на улице Петра Болбочана, 8, неизвестные с нашивками "НАБУ" проводят обыск. Такую информацию сообщил у себя в Facebook судья-спикер Богдан Санин.

"В суде с 7 утра происходят обыски, которые проводят люди с похожими нашивками, как у НАБУ", - написал он. По его словам, судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматриваются дела против бюро.

Производств против НАБУ, по словам Санина, в суде два: то, в котором обжалуют создание Общественного совета при НАБУ, и то, в котором обжалуют назначение замдиректора бюро Гизо Углавы из-за якобы двойного гражданства.

"Судья Аблов вчера был на допросе в НАБУ как свидетель и подтвердил в протоколе допроса факт вмешательства НАБУ в судебный процесс по рассмотрению дел, где стороной является НАБУ", - сообщил Санин, добавив, что "предположительно санкцию на обыск дал райсуд Львова".

В ответ на просьбу журналиста прояснить ситуацию в пресс-службе НАБУ отказались предоставлять оперативную информацию, заявив, что вскоре будет заявление на сайте ведомства. Пресс-атташе не подтвердил и не опровергнул данные судей о том, что обыски проводят сотрудники бюро. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.