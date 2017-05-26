Бобов перечислил в госбюджет 38 млн грн недостающих налогов

26.05.2017, 16:32

Народный депутат от группы Відродження Геннадий Бобов заявил, что перечислил сегодня, 26 мая, в госбюджет около 38 млн гривень.

Он опубликовал соответствующие квитанции на своей странице в Facebook. "Сегодня утром перечислил в государственный бюджет все средства согласно требованиям представителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и нe согласен с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках закона. Убежден, что окончательную точку в этом деле поставит суд", - написал он.

Вчера генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Бобов готов доплатить недостающие налоги в бюджет. "Сегодня утром мне сообщили, что депутат Бобов готов уплатить в госказну свыше $1 млн неуплаченных налогов..." - сказал он.

19 мая Луценко сообщил, что ГПУ внесет в Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с Бобова (группа Відродження), Евгения Дейдея (Народный фронт) и Андрея Лозового (Радикальная партия), подготовленные в ходе проверки электронных деклараций парламентариев. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.