Президент подписал указ о праве граждан Украины на безвиз

26.05.2017, 16:47

Президент Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

Глава государства подписал указ сегодня, 26 мая, во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

"Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины, выборенного нами права на безвизовые поездки в ЕС", - пояснил Порошенко перед подписанием документа.

Он подчеркнул, что украинцам не нужно будет больше стоять в очередях в консульские учреждения и визовые пункты, не надо будет оплачивать визовые сборы и услуги посредников, не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг, достаточно украинского биометрического паспорта.

"Завоевав безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет об улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинского человека по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в стране ЕС. На каком бы участке этого пути ни оказался бы гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться преимуществами безвиза, а все сервисы должны быть максимально качественными", - резюмировал Президент. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".