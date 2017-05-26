"Браком за сутки" воспользовались 8,5 тысяч украинцев

26.05.2017, 17:09

8,5 тысяч украинцев воспользовались новой услугой "Брак за сутки". Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время часа вопросов к правительству в Раде.

Услуга работает в 35 городах Украины с 2015 года. "Брак без очереди, брак без бюрократии... Очень приятная статистика: за полтора года действия данного пилотного проекта из 8,5 тысяч пар развелись 0,3%... Это в десятки раз меньше, чем общая статистика разводов в стране", - подчеркнул министр.

По обычной процедуре, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.

Г-н Петренко также сообщил, что за 2015-2016 годы услугой онлайн-регистрации брака и подачи документов через интернет воспользовались 23 тысячи украинских пар. Об этом сообщает BBC Украинская служба.