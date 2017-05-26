НАБУ заявило об обысках в Окружном административном суде Киева

26.05.2017, 17:11

Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Окружного административного суда Киева (ОАСК), а также по месту жительства председателя суда Павла Вовка. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Обыски проводятся в рамках расследования, начатого на основании анализа электронной декларации по факту "вероятного незаконного обогащения председателя суда", отметили в НАБУ.

В бюро также сообщили, что расследование по факту незаконного обогащения детективы начали в декабре 2016 года.

В мае НАБУ сообщило, что получило полный доступ к Единому государственному реестру электронных деклараций чиновников. Об этом сообщает BBC Украинская служба.