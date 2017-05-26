МВФ: Для транша нужны пенсионная и земельная реформы

26.05.2017, 17:13

Миссия МВФ ожидает, что парламент Украины поддержит пенсионную, земельную, приватизационную и антикоррупционную реформы для нового транша.

Об этом сообщила Миссия МВФ по итогам 10-дневной работы в Киеве.

Украина и МВФ согласовали ключевые элементы реформ для продолжения сотрудничества, но необходимы технические доработки, говорится в заявлении миссии.

Миссия провела дискуссии с представителями власти относительно реформ. Они фокусировались на пенсионной и земельной реформах, а также на оживлении приватизации.

Финансовую помощь Украине предоставляют в рамках четырехлетней программы, которую МВФ запустил в 2015 году.

Общая сумма, которую планируется выделить Украине - 17,5 млрд долларов. Украина уже получила более 6 млрд. В апреле в МВФ утвердили очередной транш для Украины на $1 млрд. Об этом сообщает BBC Украинская служба.