Парубий: 6 июня Рада будет выбирать нового омбудсмена

26.05.2017, 18:39

На следующем заседании, 6 июня, депутаты Верховной Рады будут голосовать за уполномоченного парламента по правам человека. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Этот день будет в значительной степени посвящен этому событию, поскольку оно будет предусматривать определенную этапность: полное рассмотрение, потом голосование. Согласно действующему законодательству, голосование будет бюллетенями, тайное. Поэтому это потребует времени", - сказал спикер.

Он отметил, что 6 июня - последний день, когда Рада должна рассмотреть вопрос о назначении омбудсмена.

Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов в первом туре, в отношении двух кандидатур, набравших наибольшее количество голосов, состоится еще одно голосование. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.