Спецслужбы Украины и Молдовы провели совместные учения

26.05.2017, 18:41

Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы информации и безопасности Молдовы 15-25 мая провели совместные антитеррористические тактико- специальные учения "Міцний кордон - 2017". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Учения прошли на территории Одесской области и Молдовы и были максимально приближены к реальным условиям террористической угрозы.

В учениях также были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и представители силовых ведомств Республики Молдова.

Участники учений выполнили задачи по выявлению и нейтрализации диверсионно- разведывательных групп, обезвреживания заложенных взрывных устройств в местах массового скопления людей и на объектах критической инфраструктуры, освобождение заложников.

Украинские и молдавские правоохранители также смоделировали ситуацию по оперативному усилению охраны государственных границ двух стран на случай террористической угрозы.

В вначале мая морские пехотинцы Военно-морских сил Украины приняли участие в многонациональных учениях Платинум Игл-2017-2. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.