Матиос: У одного из задержанных экс-налоговиков обнаружен паспорт гражданина РФ

27.05.2017, 12:08

Один из фигурантов "дела экс-налоговиков" пытался сбежать из Украины перед своим задержанием и имел при себе паспорт гражданина России. Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, экс-заместитель начальника управления Миндоходов в Днепропетровской области Геннадий Козак был задержан в аэропорту "Борисполь", откуда он пытался вылететь за пределы Украины.

У Козака были изъяты российский паспорт и 8 тысяч рублей. В документах указано, что экс-чиновник в 2015 году прописался в аннексированном Крыму.

24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Об этом сообщает УНИАН.