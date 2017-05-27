Госпогранслужба: За 2017 год в Украину не пустили 616 граждан РФ

27.05.2017, 12:24

За 2017 год Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в Украину 2,5 тыс иностранцев, 616 из них - граждане Российской Федерации. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"Свои действия мы четко координируем с СБУ, Национальной полицией и другими правоохранительными органами. Одним из оснований для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства Украины является нарушение правил пересечения границы, в частности, с оккупированными территориями", - сообщил он.

Также Назаренко проинформировал, что в прошлом году в Украину не пустили 5 379 иностранцев, из низ 1 239 - граждане РФ.

В частности, въезд запретили 40 артистам и публичным деятелям РФ.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.