Суд в Лондоне отложил вынесение решения по "долгу Януковича"

27.05.2017, 12:26

Суд в Лондоне отложил вынесение промежуточного решения по делу по еврооблигациям на сумму $3 млрд, выпущенных Украиной в декабря 2013 года ("долг Януковича"). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, во время заседания 26 мая 2017 года судья Блэр рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства. В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, которое состоится не раньше 2018 года.

В Минфине сообщили, что судья решил отложить вынесение решения, учитывая сложность затронутых вопросов.

Отмечается, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок.

Высокий суд Лондона 29 марта, одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину.

РФ отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.

4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.

27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.