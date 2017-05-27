Группу "Иванушки International" не пустили с концертом в Украину

27.05.2017, 12:36

Российскую группу "Иванушки International" пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" и отправили в Москву, не дав выступить в Киеве.

Об этом музыканты рассказали в интервью "КП".

Возможной причиной отказа въезда на территорию Украины певцам стало участие одного из исполнителей - Кирилла Андреева - в соревнованиях в Ялте после оккупации и аннексии Россией украинского Крыма.

Музыканты утверждают, что концертов на полуострове с 2014 года не давали. В Киеве "Иванушки International" должны дать частный концерт.

После того, как их не пустили в Украину, музыкантов посадили на самолет в Минск, откуда уже они и отправились в Москву. Об этом сообщает Телеканал новин "24".