Этот день в истории: 29 мая

Предлагаем дайджест основных событий и дат 29 мая.
1453 - столица Византийской империи город Константинополь переименован в Стамбул.
1727 - Пётр II провозглашен царём Российской империи.
1855 - родился Дэвид Брюс, английский микробиолог, паразитолог, открывший ряд бактерий и возбудителей болезней.
1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи.
1874 - родился Гилберт Кийт Честертон, английский христианский мыслитель, журналист и писатель.
1900 - компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позднее так стали называть все эскалаторы).
1910 - умер М.А.Балакирев, русский композитор.
1914 - умер Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник, младший из братьев.
1917 - родился Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США.
1923 - образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
1927 - родился Игорь Дмитриев, актёр театра и кино, народный артист СССР.
1942 - умер Джон Берримор, американский актёр театра и кино, исполнитель шекспировских ролей на сцене, звезда немого и звукового кино.
1945 - в Норвегии за сотрудничество с фашистами арестован писатель, Нобелевский лауреат Кнут Гамсун.
1953 - первое восхождение на Эверест шерпа Тенсинга Норгея и новозеландца Эдмунда Хиллари.
1953 - родился Александр Абдулов, актёр театра и кино, народный артист России.
1958 - родилась Аннет Бенинг, американская актриса.
1959 - родился Руперт Эверетт, англо-американский актёр.
1964 - Палестинский национальный конгресс провозгласил создание Организации освобождения Палестины (ООП).
1965 - основан Донецкий национальный университет.
1979 - умерла Мэри Пикфорд (Глэдис Мэри Смит), американская киноактриса.
1982 - умерла Роми Шнайдер (Розмари Шнайдер Альбах-Рети), австро-немецко-французская киноактриса.
1994 - умер Эрих Хонеккер, руководитель ГДР и Социалистической единой партии Германии.
2010 - умер Деннис Хоппер, американский актёр и кинорежиссёр.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.