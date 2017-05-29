Этот день в истории: 29 мая

29.05.2017, 09:36

Предлагаем дайджест основных событий и дат 29 мая.

1453 - столица Византийской империи город Константинополь переименован в Стамбул.

1727 - Пётр II провозглашен царём Российской империи.

1855 - родился Дэвид Брюс, английский микробиолог, паразитолог, открывший ряд бактерий и возбудителей болезней.

1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи.

1874 - родился Гилберт Кийт Честертон, английский христианский мыслитель, журналист и писатель.

1900 - компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позднее так стали называть все эскалаторы).

1910 - умер М.А.Балакирев, русский композитор.

1914 - умер Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник, младший из братьев.

1917 - родился Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США.

1923 - образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1927 - родился Игорь Дмитриев, актёр театра и кино, народный артист СССР.

1942 - умер Джон Берримор, американский актёр театра и кино, исполнитель шекспировских ролей на сцене, звезда немого и звукового кино.

1945 - в Норвегии за сотрудничество с фашистами арестован писатель, Нобелевский лауреат Кнут Гамсун.

1953 - первое восхождение на Эверест шерпа Тенсинга Норгея и новозеландца Эдмунда Хиллари.

1953 - родился Александр Абдулов, актёр театра и кино, народный артист России.

1958 - родилась Аннет Бенинг, американская актриса.

1959 - родился Руперт Эверетт, англо-американский актёр.

1964 - Палестинский национальный конгресс провозгласил создание Организации освобождения Палестины (ООП).

1965 - основан Донецкий национальный университет.

1979 - умерла Мэри Пикфорд (Глэдис Мэри Смит), американская киноактриса.

1982 - умерла Роми Шнайдер (Розмари Шнайдер Альбах-Рети), австро-немецко-французская киноактриса.

1994 - умер Эрих Хонеккер, руководитель ГДР и Социалистической единой партии Германии.

2010 - умер Деннис Хоппер, американский актёр и кинорежиссёр.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.