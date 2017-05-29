Порошенко уволил двоих членов НКРЭКУ

29.05.2017, 15:35

Президент Украины Петр Порошенко, согласно закону о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уволил двоих членов регулятора.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента. Согласно документам, с должностей членов НКРЭКУ уволены Владимир Евдокимов и Юрий Голляк.

В сентябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о НКРЭКУ, который вступил в силу в декабре прошлого года. Этот закон определяет порядок ротации действующих членов комиссии. Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов назначал президент Украины. Для запуска механизма ротации 24 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Законом предусматривается следующий механизм ротации: три члена Нацкомиссии - не позже 6 месяцев с даты вступления закона в силу, еще два - не позже восемнадцати и еще два - не более 30 месяцев. Об этом сообщает УНИАН.