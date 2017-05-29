В Кабинете Министров состоялось рабочее обсуждение основ земельной реформы

29.05.2017, 15:50

В Кабинете Министров Украины в понедельник, 29 мая, под председательством Премьер- министра Владимира Гройсмана состоялось рабочее обсуждение основ земельной реформы при участии народных депутатов, представителей профильных комитетов Верховной Рады, руководителей профильных ассоциаций и объединений, экспертов аграрного рынка, представителей фермерских хозяйств.

Глава Правительства подчеркнул, что открытие рынка земли станет стимулом развития экономики, толчком развития фермерских хозяйств, создания производственной инфраструктуры на селе, а в среднесрочной перспективе позволит изменить тип экономики от сырьевого в экономику добавленной стоимости.

В то же время Премьер-министр обратил внимание, что процесс должен происходить постепенно и учитывать все возможные риски. Именно поэтому, по мнению Главы Правительства, продажа должна быть доступна только физлицам- украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека. "При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земли для юрлиц", - отметил Владимир Гройсман. Он заявил, что модель, которая должна быть предложена, должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться: "Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса".

Участники совещания согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует. Первый вице-премьер-министр Степан Кубов привел статистику, согласно которой в 2016 году на неконкурентных принципах в пользование было передано 1,5 млн га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 гривен. Зато на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.

По результатам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе Правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок Правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины. Кроме того, Глава Правительства поручил подготовить проект постановления Правительства, которое исключало бы дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.